Sot testohen dhjetë mjekë të Llapit që patën kontakte me të infektuarit me COVID-19

10 mjekë e infermierë të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Podujevë do të testohen sot për të parë nëse janë të infektuar me koronavirus. Përveç mostrave të personelit shëndetësor, ekipet e IKSHP’së, kanë marrë edhe mostrat e shtatë personave që janë kthyer para dy javësh nga Italia.

Lajmin për Gazetën Express e ka konfirmuar epidemologja Bedrie Rama, e cila është pjesë e Shtabit Emergjent në këtë komunë.

Sipas Ramës, gjendja e mjekëve dhe infermierëve është e mirë, por meqenëse kanë pasur kontakt me personat e infektuar, ata duhet të testohen.

“Para dy ditëve kemi ba kërkesë në Institutin Kombëtar të SHëndetësisë Publike që me ardh edhe me e testu personelin shëndetësor këtu në QKMF. Bëhet fjalë për 10 mjekë e infermierë. Sot, ekipet e IKSHP’së kanë ardh edhe i kanë marrë mostrat e peresonit dhe të dy familjeve që kanë ardh para dy javësh nga Italia. Gjendja e peresonit është e mirë, por meqenëse kanë pasur kontakt me personat e infektuar nga kjo komunë, duhet të testohen. Jemi në pritje të rezultateve”, ka thënë Rama.

Aktualisht në Klinikën Infektive janë duke u trajtuar 33 persona të infektuar me COVID-19. ër gjendjen e tyre ka folur infektologu, Salih Ahmeti.