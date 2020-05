Sot mbahet samiti virtual BE-Ballkani Perëndimor, Thaçi pjesë e tij

Samiti i Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian do të mbahet sot përmes video-konferencës.

Ky samit ishte planifikuar të mbahej më 7 maj në Zagreb, por për shkak të pandemisë u ndërrua data.

Kosovën në këtë samit do ta përfaqësojë presidenti Hashim Thaçi, njofton Klan Kosova.

Cilat janë objektivat e samitit?

BE është partneri më i rëndësishëm i rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe video-konferenca do të nënvizojë rëndësinë e marrëdhënieve unike BE-Ballkan Perëndimor.

Në luftën kundër Covid-19, Bashkimi Europian dhe Ballkani Perëndimor janë të bashkuar. Samiti do të sigurojë një mundësi për të nxjerrë në pah solidaritetin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë në këto kohë krize. Partnerët në rajon kanë kontribuar për të ndihmuar shtetet anëtare të BE-së, ndërsa Bashkimi Europian ka mobilizuar mbi 3.3 miliardë euro për të ndihmuar Ballkanin Perëndimor të merret me krizën e koronavirusit.

Kush do të marrë pjesë në Samit?

Samiti BE-Ballkan Perëndimor do të bashkojë:krerët e shteteve ose qeveritë nga vendet anëtare të BE-së, udhëheqës nga gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Kosova.

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, do të kryesojë takimin. Ai do të përfaqësojë BE-së së bashku me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.