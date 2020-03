Sot është Dita Botërore e Ujit

Sot shënohet Dita Botërore e Ujit, qëllimi i kësaj dite është të tërheq sa më shumë vëmendje për kujdesin ndaj ujit të pijshëm dhe me qëllim të apelimit të të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë me administrimin dhe menaxhimin e burimeve të ujit.

Kjo ditë festohet me 22 mars, ndërsa Dita e parë botërore e ujit është shënuar më 22 mars 1993, njofton Klan Kosova

Për çdo vit, në Ditën botërore të ujit theksohen aspektet specifike të ujit për pije, siç janë: uji për qytete, cilësia e ujit, ujërat ndërkufitare, uji dhe kultura, etj.

“Ne sot nuk do e shënojmë me aktivitete këtë ditë, për shkak të gjendjes globale në përballjen me virusin COVID -19. Por këtë ditë mund ta shënojmë secili prej nesh në shtëpitë tona, duke i kushtuar kujdes të veçantë përdorimit të drejtë të tij. Sot, si asnjëherë më parë me përpjekje maksimale po bëjmë shpërndarje të barabartë të ujit te të gjithë konsumatorët tanë. Po afrohet koha kur kërkesa për ujë do të tejkalojë furnizimin” thuhet në komunikatën e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina”.

Rekomandimet e para të rëndësishme mbi problemet e lidhura me ujin dhe pasurive ujore janë formuluar në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për ujin, e cila u mbajt në vitin 1997 në Mar Del Plata ( Argjentinë ). Pas Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin në Rio de Janeiro,Asamblea e Përgjithshme e OKB-së me rezolutën e 22 shkurt 1993, vendosi që 22 marsi çdo vit të shënohet si Dita Botërore e Ujit, me kusht që në mbarë botën të tërhiqet vëmendja mbi të gjitha problemet që lidhen direkt me ujin dhe pasuritë ujore dhe se çdo vit të festohet me moto të ndryshme.

Roli i ujit është thelbësor për të gjitha qeniet e gjalla dhe planetin.

Ai na nevojitet për pije, shtëpi e kopshte, por e rëndësishme është që ta kuptojmë domethënien e përdorimit jo të drejtpërdrejt të ujit si për prodhim, furnizim dhe zhvillim.