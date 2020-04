Sot dalin nga karantina 53 persona që dolën negativ me COVID-19

53 persona të cilët kishin rezultuar negativ me koronavirus, sot do të lirohen nga karantina.



Gjatë ditës së diel, 53 persona që kanë qenë të vendosur në karantinë te Qendra e Studentëve janë testuar për COVID-19 dhe fatmirësisht që të gjithë kanë rezultuar negativ.



Zëvendësministri në detyrë i Shëndetësisë, Izet Sadiku, ka bërë të ditur se këta persona do të lirohen nga karantina dhe do të qëndrojnë në vetizolim për 14 ditë të tjera, shkruan lajmi.net.



Postimi i plotë i Sadikut, pa ndërhyrje:



Testimi i radhës- Karantina COVID19



Sot janë testuar edhe 53 raste të vendosur në Karantinë për COVID19 .



Të gjitha rastet janë negative dhe të gjithë 53 veta, lirohen nesër për vetizolim 14 ditë në shtëpi!



Ky është grupi katërt i të testuarëve në 4 ditët e fundit prej 190 të testuarëve dhe të gjithë kanë qenë negativ!



Faleminderit të gjithë stafit që janë të angazhuar në Karantinë: zyrtarët e Qendrës së Studentëve,Policia e Kosovës, zyrtarëve të MSH,ekipeve mjekësore të IKSHPK-së, ekipeve mjekësore të mjeksisë familjare dhe grupit të madhe e të pa lodhshëm të vullnetarëve të cilët po kontribojnë në mbarëvatjen e punëve në Karantinë!