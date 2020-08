Sonte me fillim nga ora 21:00, do të zhvillohet takimi i çerekfinales së fundit në Ligën e Kampionëve ndërmjet Man cityt dhe Lyonit.

Takimi do të luhet në terren neutral, përkatësisht në stadiumin, “Estadio Jose Alvalade”, shkruan IndeksOnline



Të dyja skuadrat sot do të mundohen të japin maksimumin na vetja, kjo për ta siguruar kualifikimin në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.



Guardiola do ta ketë një problem sonte në sulm, pasi me gjasë Aguero nuk do të luaj, pasi është i lënduar.