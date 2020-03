S’ka koronavirus në Kosovë, aktualisht po testohen pesë raste

Arben Vitia bëri të ditur se tash për tash 5 raste po testohen me koronavirus.



Komiteti për koordinimin dhe vlerësimin e situatës lidhur me Koronavirusin në Kosovë, sot u takuan për të shqyrtuar situatën epidemiologjike në Kosovë lidhur me Covid-19.



Pas mbledhjes, ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia bëri të ditur se tash për tash 5 raste po testohen me koronavirus, kurse deri tani janë testuar 57 raste të cilat kanë rezultuar negative.



Ai tha se do të vazhdojnë me përgatitje për raste eventuale dhe hapat e tjerë do të jenë për përgatitje në teren, ku do të zhvillohen një sërë aktivitetesh.