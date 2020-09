Simptomat e COVID-19 zakonisht shfaqen me këtë radhitje

Simptomat e COVID-19, përfshirë ethet dhe kollën, janë të ngjashme me një mori sëmundjesh të tjera të zakonshme, përfshirë gripin sezonal.

Me sezonin e gripit afër, si mund të dalloni nëse ethet janë grip ose COVID-19?

Një studim i ri ka hedhur dritë se si paraqiten simptomat COVID-19, të cilat mund t’i ndihmojnë njerëzit që përpiqen të kuptojnë nëse kolla e tyre është thjesht një kollë apo diçka më e keqe.

Kërkimi nga Universiteti i Kalifornisë Jugore ishte në gjendje të përcaktojë që simptomat e COVID-19 shpesh fillojnë në një radhë të caktuar. Ky zbulim mund të ndihmojë njerëzit me vetizolim të COVID-19 dhe të marrin trajtim më shpejt, gjë që mund të përmirësojë ndjeshëm rezultatet e pacientit.

“Kjo radhitje është veçanërisht e rëndësishme për të ditur kur kemi cikle të sëmundjeve, si gripi, që përkojnë me infeksionet e COVID-19”, tha Peter Kuhn, PhD, një nga autorët e studimit dhe profesor i mjekësisë.

“Mjekët mund të përcaktojnë se cilat hapa duhet të ndërmarrin për t’u kujdesur për pacientin dhe ato mund të parandalojnë përkeqësimin e gjendjes së pacientit”, shton ai.

Shkencëtarët përdorën të dhëna kineze

Për të parashikuar rendin e simptomave, studiuesit analizuan nivelet e incidencës së simptomave të mbledhura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për më shumë se 55.000 raste të konfirmuara COVID-19 në Kinë.

Ata gjithashtu vëzhguan një grup të dhënash prej gati 1.100 rastesh të mbledhura midis dhjetorit dhe janarit nga Grupi i Ekspertëve të Trajtimit Mjekësor të Kinës për COVID-19 dhe të siguruara nga Komisioni Kombëtar i Shëndetit i Kinës.

“Renditja e simptomave ka rëndësi”, tha Joseph Larsen, autori kryesor i studimit dhe kandidat për doktoratë në USC Dornsife.

“Të dish që çdo sëmundje përparon ndryshe do të thotë që mjekët mund të identifikojnë më shpejt nëse dikush ka të ngjarë të ketë COVID-19, ose një sëmundje tjetër, e cila mund t’i ndihmojë ata të marrin vendime më të mira për trajtimin”, tha ai.

Afati kohor i simptomave COVID-19

Sipas gjetjeve të studimit, ky është rendi i simptomave që pacientët mund të përjetojnë:

temperaturë/ethe

kollë dhe dhimbje muskulore

të përzier ose të vjella

diarre

“Studimi zbuloi se pacientët me grip sezonal zhvillonin më shpesh një kollë para fillimit të etheve. Në realitet, kjo mund të jetë e vështirë të kuptohet pasi gripi shpesh fillon papritmas me një treshe simptomash, duke përfshirë dhimbje shpine, të dridhura, së bashku me një kollë të thatë” , tha Dr. Robert Glatter, mjek urgjence në Spitalin Lenox Hill, New York, për Healthline.

Glatter tha se gjetjet e studimit janë potencialisht të dobishme kur vlerësohen pacientë të shumtë në një mjedis klinik të ngarkuar.

Sipas studimit, ndërsa gripi zakonisht fillon me një kollë, simptoma e parë e COVID-19 janë temperatura dhe ethet.

Të kuptuarit e progresit të simptomave është thelbësore

“Është shumë e rëndësishme të kuptohet përparimi i simptomave të personave të infektuar me COVID-19 në mënyrë që të ndaloni përhapjen e sëmundjes. Kjo është mjaft e rëndësishme për një virus që është dy deri në tre herë më i transmetueshëm se gripi”, ka thënë Glatter.

Të kuptuarit e simptomave të para jo vetëm që i ndihmon pacientët të kërkojnë më shpejt testimin, por edhe të fillojnë të distancohen fizikisht ose shoqërisht pasi të fillojnë simptomat e para. Po ashtu, nënvizohet rëndësia e mbajtjes së maskave dhe higjienës së duarve.

Si përfundim, ai zbulon se humbja e papritur e nuhatjes dhe shijes dhe reagimet inflamatore të lëkurës mund të jenë të dhëna të rëndësishme klinike që mund të dallojnë COVID-19 nga gripi sezonal.