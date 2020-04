“Sikur të ishte djegur ndonjë kishë sot në Kosovë, gjithë spektri politikë do reagonte!”

Djegia e Xhamisë në fshatin Vërboc të Drenasit ka ngjallur reagimin e pak figruave. Në mesin e atyre që i kanë reaguar është edhe deputetja Ganimete Musliu.

Jam shume tolerante dhe asnjeher nuk do te ndryshoj sa i perket bindjeve te mia fetare. Jam muslimane me shume miq e dashamire te krishter.

Pa dashte te keqkuptohem nje gje dua ta them:

Sikur te ishte djegur nje Kishe sot ne Kosove, te gjith spektri politik do te reagonte pa dallim pozite e opozite.

Xhamia ne Verbofc te Drenasit sot ne prag te muajit te shenjte te Ramazanit u dogj. Turp kush do qofte qe e ka bere nje veprim te tille. Kjo veper duhet te denohet!