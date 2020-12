Si dhe kur mund të bëhet tërheqja e 10 %-shit? Trusti del me një sqarim për qytetarët

Trusti Pensional i Kosovës ka reaguar pas miratimit të Projektligjit për Rimëkëmbje Ekonomike.

Me anë të një komunikate për media, Trusti ka treguar hapat deri tek tërheqja e mjeteve nga kursimet pensionale.

Ata kanë sqaruar se janë të detyruar të presin që projektligji në fjalë të nënshkruhet nga presidenti i vendit.Po ashtu, Trusti ka bërë të ditur se tërheqja e parave mund të bëhet vetëm përmes llogarive bankare aktive, dhe jo jashtë Kosovës.

Postimi i plotë:

Të nderuar kontribuues,Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot projektligjin që lejon tërheqjen e 10% të kursimeve pensionale nga Trusti.

Por, ne jemi të OBLIGUAR që të presim që ky projektligj të nënshkruhet nga Presidenti i vendit e të publikohet në Fletoren Zyrtare që më pas të lejojmë aplikimin.

Besojmë që ky proces nuk do të marrë shumë kohë por nuk varet nga Trusti.Menjëherë pasi ligji të hyjë në fuqi, Trusti do ta bëjë të ditur uebfaqen ku do të mund të aplikohet për 10%-shin si dhe do të japim detajet për aplikim.

E përsërisim këtu që të gjithë kontribuuesit e interesuar ta kenë parasysh që:

1) Aplikimi për tërheqjen e 10%-shit do të bëhet vetëm përmes internetit (do të jetë një uebfaqe e veçantë, që do ta bëjmë publike sapo të hyjë ligji në fuqi) dhe jo fizikisht në zyrën e Trustin.

2) Aplikimi për tërheqje mund të bëhet nga çdo kontribuues që ka mjete në Trust.

3) Aplikimi mund të bëhet vetëm me llogari bankare aktive personale në Kosovë (jo me llogari bankare të familjarit apo kujtdo tjetër).

4) Aplikimi me llogari bankare jashtë Kosovës nuk mund të bëhet.

5) Aplikimi me llogari bankare të biznesit nuk mund të bëhet.