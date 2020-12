Shqipëria arrin marrëveshje me Pfizer, vaksinimi anti-Covid nis në janar

Në Shqipëri në muajin janar do të fillojë vaksinimi, kjo pasi që qeveria shqiptare ka arritur marrëveshje me kompaninë Pfizer.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka njoftuar se është arritur një marrëveshje me Pfizer për të nisur vaksinimin në muajin janar.

“Në kushtet skajshmërisht të vështira si pasojë e kërkesës globale marramendëse dhe sasisë ende tejet të vogël të prodhimit, kemi dakordësuar në parim pas kontaktesh intensive nga të katër anët, tekstin e marrëveshjes me Pfizer për të nisur vaksinimin në janar!”, ka shkruar ndër të tjerash Rama.

Kreu i qeverisë shqiptare ka kritikuar BE-në për diferencimin që i bëri Ballkanit, derisa ka shtuar se nuk do të ndalet deri në sigurimin e dozës së fundit.

“I papranueshëm moralisht, politkisht, logjikisht diferencimi që BE-ja i bëri Ballkanit po ia dolëm sidoqoftë me diplomaci e me këmbëngulje të mos mbetemi mbrapa askujt. Dhe nuk do të ndalemi deri në sigurimin e dozës së fundit. Fjalët mbrapsht atyre që vazhduan me sharje e akuza!”, ka shkruar Rama në Twitter.