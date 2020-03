Shpend Ahmeti: Transporti publik do ta vazhdojë funksionimin

Pavarësisht tre rasteve të konfirmuara me koronavirus në Kosovë, kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka thënë se transporti publik do ta vazhdojë funksionimin.

Megjithatë, Ahmeti u ka kërkuar qytetarëve që të dalin nga vendbanimet e tyre vetëm në rast nevoje, njofton Klan Kosova.

“Pas konsultimeve me Ministrin e Shëndetësisë dhe në bashkërendim të institucioneve, Transporti publik do të vazhdojë funksionimin sepse ka nevojë qoftë edhe në qoftë së funksionon vetëm për stafin shëndetësor. Edhe këtu me rekomandimin e njëjtë, lëvizni vetëm në rast nevoje”.