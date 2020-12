Shorti i 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve – çfarë duhet të dini

Tifozët e futbollit janë në pritje që të mësojnë se me kë do të luajnë skuadrat e tyre të zemrës në rrethin e parë të fazës së eliminimit direkt të Ligës së Kampionëve.

Tashmë janë mbyllur të gjitha ndeshjet grupore të edicionit 2020/2021 dhe janë caktuar, pozitat e para dhe të dyta kualifikuese, nga të cilat do të formohen çiftet kundërshtare.

Kur dhe ku mbahet shorti për 1/8 e finales

Shorti për të tetën e finales do të zhvillohet sot (e hënë, 14 dhjetor( në zyrat e UEFA-s në Nyon të Zvicrës me fillim në orën 12:00. Evenimenti do të transmetohet drejtpërdrejtë në faqen e UEFA-s, ndërsa Telegrafi do t’ju mbajë të informuar në kohë reale për të gjitha detajet.

Si funksionon shorti

Zgjedhjet e skuadrave kundërshtare do të bëhen nga Vazo 1 dhe Vazo 2. Skuadrat që janë ndeshur me njëra-tjetrën në fazën grupore nuk mund të përballen, po ashtu as ekipet që vijnë nga i njëjti shtet. Ekipet nga Vazo 1 do të luajnë kundër ekipeve nga Vazo 2. Skuadrat që kanë përfunduar të parat në grup, takimin e parë e zhvillojnë si mysafir, kurse ndeshjen kthyese në shtëpi.

Skuadrat e kualifikuara

Vazo 1 (fituesit e grupeve)

Bayern Munich (Gjermani)

Borussia Dortmund (Gjermani)

Chelsea (Angli)

Juventus (Itali)

Liverpool (Angli)

Manchester City (Angli)

Paris Saint-Germain (Francë)

Real Madrid (Spanjë)

Vazo 2 (vendet e dyta në grupe)

Atalanta (Itali)

Atletico Madrid (Spanjë)

Barcelona (Spanjë)

Borussia Monchengladbach (Gjermani)

Lazio (Itali)

RB Leipzig (Gjermani)

Porto (Portugali)

Sevilla (Spanjë)

Kur zhvillohen ndeshje të tetës së finales

Sfidat e para të 1/8 së finales do të zhvillohen në datat 16, 17, 23 dhe 24 shkurt 2021, kurse ato kthyese më 9, 10, 16 dhe 17 mars 2021.