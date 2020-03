Shkon në 15 numri i të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri

Ministrja e Shëndetësisë e Shqipërisë, Ogerta Manastirliu, ka njoftuar se numri i të prekurve me koronavirus në këtë vend është rritur në 15.



Tri rastet e fundit janë konfirmuar në orët e vona të së mërkurës.



“Janë 283 raste të testuara dhe 15 pozitive. 3 rastet (e fundit) janë persona që lidhen me rastin e parë, me pacientin zero”, ka thënë Manastirliu.



Në Shqipëri, si pasojë e koronavirusit, që sot u shpall pandemi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka vdekur një person. /tch