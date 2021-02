Shkëlqen Messi, Barça mposht Sevillan si mysafir

Barcelona ka triumfuar ndaj Sevillas në kuadër të xhiros së 25-të të La Ligas.

Barcelona ka zhvilluar një ndeshje fantastike ndaj skuadrës më në formë në La Liga për momentin, Sevillas, transmeton lajmi.net.

Ishte fillimisht Messi i cili dhuroi një asistim të bukur për Ousmane Dembele i cili shënoi në min (29’).

Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 0-1 në favor të “Blaugranëve”.Në pjesën e dytë, Barcelona vazhdoi të ketë raste, por për golin e dytë u desh të prisnin.Ishte Lionel Messi i cili shënoi në min (86’), duke shënuar golin e parë në këtë ndeshje dhe të 19-tin në La Liga.Tani Messi është golashënuesi i La Ligas me 19 gola, ndërsa Barcelona zë vendin e dytë përkohësisht me 53 pikë./