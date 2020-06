Shfuqizimi i reciprocitetit, Kurti: Dialogu do të jetë asimetrik, Kosova do të hyjë si fajtore

Ish-kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka shkruar se vendimi për heqjen e masës së reciprocitetit ndaj Serbisë është njëkohësisht i paligjshëm dhe në shërbim të Serbisë.



Ai thotë se qeveria po mban mbledhje edhe të shtunën vetëm për ta hequr reciprocitetin ndaj Serbisë, shkruan lajmi.net.



Kurti shkruan se para dy ditëve, 20 kamionë kanë hyrë nga Serbia në Kosovë duke respektuar masën e reciprocitetit.



“Historikisht shqiptarët i kanë pasur dy rryma politike varësisht nga qëndrimet e tyre karshi Serbisë. As sot nuk është ndryshe, por, si rrallë herë më parë situata është qartësuar.”, tha Kurti.



Ky është reagimi i tij i plotë:



Edhe e paligjshme në Kosovë, edhe në shërbim të Serbisë



Edhe të shtunën punojnë e mbajnë mbledhje vetëm dhe vetëm që ta heqin reciprocitetin ndaj Serbisë. Kosova ka panumër probleme sociale dhe ekonomike, por ato nuk mund të kenë prioritet krahasuar me kërkesat e Serbisë. Kjo pra është qeveria e paligjshme e Kosovës.



Pardje njoftuan mediet se 20 kamionë që kanë hyrë nga Serbia e respektuan masën tonë të reciprocitetit:



Në dokumentet e tyre e kanë shkruar: Republika e Kosovës. Pra, ata po e zbatonin reciprocitetin. Por, pas vendimit të sotëm, nuk do të kenë më nevojë.



Hoti ka deklaruar që i ka hequr pengesat për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në këtë mënyrë, ai ia ka mveshur Kosovës fajin për mungesën e deritanishme të dialogut. Një këso shërbimi të mirë Serbisë nuk ka mundur as vetë Beogradi ta mendojë. Përveçqë dialogu do të jetë asimetrik sepse me reciprocitet të braktisur nga ana e Kosovës, aty pala kosovare hyn si fajtore për vonesën në rifillimin e dialogut.



Historikisht shqiptarët i kanë pasur dy rryma politike varësisht nga qëndrimet e tyre karshi Serbisë. As sot nuk është ndryshe, por, si rrallë herë më parë situata është qartësuar.