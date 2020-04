Kryeministri britanik Boris Johnson ka rezultuar negativ në testin e fundit të kryer për covid-19.

Zëdhënësi i Kryeministrit thotë se Boris Johnson testoi negativ për covid-19 para se të linte Spitalin e St Thomas.

Zëdhënësi i Downing Street thotë se ai nuk do të spekulojë se kur kryeministri Boris Johnson do të kthehet në punë dhe ai do të ndjekë këshillat mjekësore se kur duhet ta bëjë këtë./tch