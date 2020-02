Shërbimi i obligueshëm ushtarak në Kosovë do të bëhet në mënyrë transparente dhe në koordinim me partnerët

Ministri i Mbrojtjes, Anton Quni, priti sot ambasadorin e Sllovenisë në Kosovë, Bojan Bertoncel. Ambasadori Bertoncel fillimisht uroi ministrin Quni për pozitën, ndërsa në vazhdim i solli Letrën e urimit nga homologu i tij slloven, pas marrjes së detyrës së ministrit të Mbrojtjes.

Ai në fjalën e tij shprehu gatishmërinë e shtetit slloven dhe mekanizmave të saj të sigurisë dhe mbrojtjes në mbështetjen e mëtejmë në arritjen e objektivave të Ministrisë në kuadër të bashkëpunimit bilateral në mes dy ministrive dhe forcave.

Ministri Quni, nga ana e tij falënderoi dhe shprehu mirënjohjen për mbështetjen e deritashme të Sllovenisë në të gjitha fushat, qoftë përmes kontributit të kontingjentit ushtarak në kuadër të KFOR-it, qoftë në zhvillimin e aftësive dhe kapaciteteve operacionale të Ministrisë dhe Forcës përmes oficerëve e zyrtarëve të saj, në Ekipin Këshillëdhënës dhe Ndërlidhës të NATO-s. Ai gjithashtu kërkoi mbështetjen sllovene për Kosovën në rrugën e integrimit evropian në BE dhe euroatlantik në NATO, si dhe përvojën e tyre për aderim në strukturat përkatëse.

Ministri Quni, rreth interesimit të ambasadorit Bertoncelj, për propozimin lidhur me shërbimin e obligueshëm ushtarak, theksoi se, Ministria e Mbrojtjes dhe FSK-ja janë në proces të realizimit të Planit Gjithëpërfshirës të Tranzicionit, proces i cili do të zhvillohet në mënyrë transparente, brenda kornizës kohore të planifikuar, në transparencë të plotë dhe si gjithmonë në koordinim të plotë me partnerët tanë.

Në fund të dy bashkëbiseduesit u pajtuan për vazhdimin e bashkëpunimit edhe më tej në funksion të paqes, stabilitetit dhe sigurisë rajonale dhe më gjerë.