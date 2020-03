Shënohet viktima e katërt nga virusi Korona

Sot në mëngjes vdiq një tjetër person nga virusi korona. Ajo është një grua 66 vjeçare nga Struga. Sipas anketës së epidemiologëve, familja e saj kishte qenë mysafir në Dibër, pak para se të shpallet gjendje krize dhe kishte pasur kontakt me një nga mjekët e infektuar atje. Edhe burri i saj është gjithashtu pozitiv me virus. Përmes mjekut amë, pacientja kishte caktuar testim katër ditë më parë, por nuk ishte shtruar në spital. Ministria do të hetojë nëse ka një lëshim mjekësor në këtë rast.

Për shkak të përkeqësimit të menjëhershëm të gjendjes së pacientit, mjeku amë ka rekomanduar shtrimin në spital në repartin e Sëmundjeve Infektive në Spitalin e Ohrit. Ministria njofton hetim të plotë të rastit për të përcaktuar nëse ka pasur lëshim mjekësor- deklaroi Venko Filipçe, ministër i Shëndetësisë.

Gjatë 24 orëve të kaluara, janë regjistruar 22 raste të reja me Korona në vend. Nga të infektuarit e rinj nëntë janë nga Shkupi, tre nga Kumanova dhe Struga, dy nga Tetova, Prilepi dhe Dibra, si dhe një nga Manastiri.

Të prekurit e fundit nga virusi në Maqedoni

Shkup – 9

Kumanovë – 3

Strugë – 3

Tetovë – 2

Prilep – 2

Dibër – 2

Manastir – 1

Me rastet e reja, deri sot në ora 12, numri i përgjithshëm i të prekurve është 241, tre janë shëruar dhe 4 persona kanë vdekur. Pas rastit të djeshëm të infektimit me virus korona, në Klinikën e Kardiologjisë, i gjithë personeli është dërguar për testim. Të gjitha rezultatet janë negative për kovid-19.