Shënohet viktima e dhjetë në Kosovë me Covid-19

Ka ndërruar jetë edhe një pacient në Kosovë i prekur me koronavirus, duke shënuar kështu pacientin e dhjetë që vdes me këtë virus. Klinika Infektive ka njoftuar se një paciente që ishte e hospitalizuar në këtë klinikë, e infektuar me Covid-19 e cila ka ndërruar jetë sot, kishte edhe sëmundje tjera shoqëruese.

Ky është njoftimi i Klinikës Infektive:

Klinika Infektive njofton se pacientja M.B. e lindur më 1947, nga komuna e Pejës, e cila ishte e hospitalizuar në Klinikën Infektive në Departamentin e Mjekimit Infektiv, e diagnostikuar me Covid-19 dhe e cila është trajtuar nga data 25 mars deri më 16 prill 2020, ka ndërruar sot jetë në këtë klinikë.

E njëjta ka pasur edhe sëmundje shoqëruese.

Kjo është vdekja e dhjetë e shënuar në Kosovë e pacientëve me Covid-19, krahas problemeve të tjera shëndetësore që kishin.