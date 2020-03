SHBA, Sanders i quan “diktaturë” Emiratet e Bashkuara Arabe

Senatori amerikan Bernie Sanders, një prej dy kandidatët e mbetur presidencial të Partisë Demokratike në SHBA, i quajti “diktaturë” Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) gjatë debatit televiziv të së dielës përballë ish-presidentit Joe Biden, transmeton Anadolu Agency (AA).

Vërejtjet e senatorit nga Vermonti erdhën pasi Biden e akuzoi atë për përkrahje të diktaturave duke lavdëruar lëvizjen socialiste Sandinista në Nikaragua dhe sistemin arsimor të ish-liderit të Kubës Fidel Castro.

Diskutimi filloi pasi një nga moderatorët pyeti Sanders pse amerikanët kubanezë do ta mbështesnin atë pasi ai lavdëroi politikat e Castros.

Duke iu përgjigjur, politikani veteran pohoi kundërshtimin e tij ndaj regjimeve autokratike dhe pikëpamjen e tij për zhvendosjen globale drejt autoritarizmit.

“Unë mendoj se ne e dënojmë autoritarizmin, qoftë në Kinë, Rusi, Kubë apo ndonjë vend tjetër, por thjesht të thuash se asgjë që është bërë ndonjëherë nga ndonjë prej këtyre administratave nuk pati ndikim pozitiv në njerëzit e tyre; mendoj se kjo është e pasaktë”, shtoi ai.

Sanders theksoi se ai kishte marrë një qëndrim të qartë për këtë çështje shumë kohë para homologëve të tij politikë. “… përpara se të konsiderohej politikë e mirë, apo edhe ide e mirë, unë kam dënuar diktaturën në Arabinë Saudite, me shumë njerëz të tjerë në Washington që ishin me mua. Unë kam dënuar diktaturën në Emiratet e Bashkuara Arabe”.

Ai u zotua të jetë një bartës i vlerave demokratike nëse zgjidhet president.

“Ajo që besoj tani është se në këtë botë ne jemi përballur me një krizë globale dhe një lëvizje drejt autoritarizmit. Kjo është ajo që udhëheq Putini në Rusi. Kjo është ajo që udhëheq Princi i Kurorës Muhamed bin Salman në Arabinë Saudite”, tha Sanders.

“Si president i Shteteve të Bashkuara, ndryshe nga Donald Trump, unë do ta heq flamurin dhe do të them se në këtë vend dhe në këtë botë, ne kemi marrë një lëvizje drejt demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Kjo është dhe gjithmonë ka qenë pikëpamja ime”, tha Sanders.

Duke iu drejtuar Bidenit, moderatori tha se ish-presidenti Barack Obama kishte përshëndetur gjithashtu sistemin e arsimit dhe kujdesit shëndetësor të Castro si “arritje të mëdha” dhe pyeti udhëheqësin demokrat se çfarë ndryshonte kjo nga sa ajo që kishte thënë Sanders.

“Obama po përpiqej të ndryshojë politikën e Kubës në mënyrë që SHBA të mund të ndikojë në të, duke e bërë që ajo të hapet”, tha ish nënkryetari.

Ndaj kësaj, Sanders tha se “presidenti Obama ishte më bujar në lëvdatat e tij për atë që bëri Kuba në kujdesin shëndetësor dhe arsim sesa unë. Unë po flisja për një program të para 60 viteve më parë, në vitet e para të revolucionit të Castros”.