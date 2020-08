SHBA miraton prodhimin e testeve për COVID-19 që jep rezultat për 15 minuta

Një kompani amerikane e cila prodhon pajisje mjekësore mori aprovim për prodhimin e testit të shpejtë antigjen, që në afat prej 15 minutash duhet të japë rezultate për koronavirusin e ri (COVID-19), transmeton Anadolu Agency (AA).

Në njoftimin e kompanisë thuhet se Departamenti amerikan për ushqime dhe barëra (FDA) miratoi prodhimin e testit të shpejtë antigjen ndaj COVID-19.

Më tej theksohet se nuk do të ketë më nevojë pajisje shtesë për test, e cila do të japë rezultat për 15 minuta, ndërsa kompleti testues do të shitet për 5 dollarë.

Thuhet se kompania do të fillojë prodhimin e pothuajse 50 milionë grupe testesh nga tetori.

Kompania ka zhvilluar një aplikacion që mund të instalohet në telefon dhe në këtë mënyrë të gjithë mund të tregojnë rezultatet e tyre kur hyjnë në shkollë ose në vendet e punës.

Kompania deri më tani ka marrë miratimin për të prodhuar 5 lloje të testeve, përfshirë testin “ID Now” i cili përdororet nga Shtëpia e Bardhë dhe jep rezultate brenda 5 minutave.