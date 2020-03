SHBA, mbi 3,700 raste të konfirmuara, 69 të vdekur nga koronavirusi

Mbi 3 mijë e 700 është numri i personave të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ndërsa 69 kanë vdekur. ShBA vazhdon përpjekjet për të penguar përhapjen e epidemisë që ka arritur në 49 nga të 50 shtetet. Masat kanë çuar në mbylljen e shkollave e lokaleve si dhe anulimin e aktiviteteve publike në shumë vende.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe anëtarë tjerë të administratës po përpiqen të zbutin panikun, pasi raftet e dyqaneve në mbarë vendin po boshatisen nga frika e izolimit. “Nuk keni pse bleni kaq shumë gjëra. Merreni me qetësi”, tha presidenti të dielën në një konferencë. “Nuk kemi mungesë në furnizim, vetëm se njerëzit po blejnë tri deri në pesë herë më shumë sesa zakonisht”, tha ai.

Zoti Trump foli në konferencë me anëtarë të task forcës kundër koronavirusit por nuk pranoi pyetje. Koronavirusi tha ai,“është diçka që e kemi nën kontroll”, përpara se nënpresidenti Mike Pence, drejtues i Task Forcës, të fliste një orë. Disa zyrtarë u shprehën të kujdesshëm rreth rrugës që i pret ShBA. “Më e keqja ende është para nesh” tha drejtuesi i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Dr. Anthony Fauci, ndërsa sekretari i shëndetit Alex Azar, paralajmëroi mundësinë që pandemia të mbingarkojë sistemin amerikan të kujdesit shëndetësor.

Komentet bëhen ndërsa më shumë shtete po urdhërojnë masa që ndalojnë grumbullimet publike. Guvernatori Gavin Newsom urdhëroi mbylljen e të gjithave bareve në shtetin më të populluar të ShBA, Kaliforni. Ai gjithashtu deklaroi se personat 65 e më shumë vjeçarë duhet të qëndrojnë në izolim në shtëpi, pasi janë të rrezikuar nga COVID-19. Vendimi i guvernatorit të shtetit të Ohajos, Mike DeWine, ndalon qytetarët të hanë brenda restoranteve. Mundësia e vetme është të marrin ushqimin me vete ose të porosisin nga shtëpia.

Masa të njëjta janë ndërmarrë edhe në Nju Jork dhe Los Anxhelos, dy qytetet më të mëdha në vend. Kjo pas rregullave të reja të prezantuara nga kryetarët e bashkive të dy qyteteve që të mbyllen të gjitha vendet e argëtimit si kinematë. “Po marrim një seri veprimesh në kuadër të përpekje për të shpëtuar jetët e më të dashurve tanë dhe fqinjëve” tha kryebashkiaku i Nju Jorkut, Bill de Blasio. Rekomandimet e Qendrës Kombëtare për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve sugjerojnë ndalimin e grumbullimeve të më shumë se 50 njerëzve gjatë 8 javëve të ardhshme.

FAUÇI: ÇDO MUNDËSI ËSHTË NË TRYEZË

I pyetur nëse duhet të ketë masa mbarëkombëtare siç bënë vendet tjera, zoti Fauci tha se çdo mundësi është në tryezë dhe se gjithçka do të ëhet për të mbrojtur popullin amerikan. Zyrtarët në 35 nga 50 shtete ose kanë mbyllur shkollat ose kanë rekomanduar të mbyllen. Radhë të gjatë dhe panik është vërejtur në aeroportet e vendit ndërsa autoritetet po punojnë me rregullat e reja që synojnë parandalimin e virusit.

Radhët e gjata janë të papranueshme, tha sekretari në detyrë i sigurisë kombëtare, Chat Wolf, ndërsa shpjegoi para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se procesi është rregulluar dhe se pritjet kanë rënë për 30 minuta. Sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare ata me shtetësi amerikane dhe banorët që kthehen nga vendet me të cilat janë ndërprerë fluturimet, duhet të kryejnë teste mjekësore para se të kthehen. Nëse nuk kërkohet trajtim mjekësor, këta qytetarë dërgohen në shtëpi ku kalojnë dy javë në vet-karantinë. Të huajt që jetojnë në ShBA por që kanë udhëtuar në vendet e ndaluara, nuk do të lejohen të kthehen në Shtetet e Bashkuara.

Një zyrtar i Departamentit të Sigurisë Kombëtare tha se ata duhet të udhëtojnë në një vend të tretë, që nuk është vend i ndaluar nga ShBA, ku duhe të presin për dy javë në vet-karantinë përpara se të nisen për Shtetet e Bashkuara. ShBA ka më shumë se 3 mijë e 700 raste të konfirmuara me koronavirus, në 49 nga 50 shtete. Në mbarë vendin janë raportuar 69 vdekje.

PAKETË EMERGJENCE

Senati, që kontrollohet nga republikanët, të hënën shqyrton një paketë të emergjencës të cilën dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët e ka miratuar. Legjislacioni parasheh fonde për bizneset e vogla dhe të mesme të cilave u janë rritur shpenzimet nga lejet e sëmundjeve. Fondi ndihmon edhe individët që humbën pagën pasi u futën në karantinë ose nga aktiviteti i reduktuar ekonomik.

Në qendër të masave emergjente të presidentit është shtimi i testimeve për koronavirus. Shtetet e Bashkuara janë kritikuar për ritmin e futjes në përdorim të pajisjeve të testimit ndërsa zoti Trump kërkoi rritje të kapacitetit testues, që përfshin edhe pikat ku njerëzit shkojnë me makinë për t’u kontrolluar nëse kanë simptoma. Shtëpia e Bardhë tha se 1.9 milion teste do të mundësohen këtë javë dhe një faqe online do të jetë e aksesueshme brenda pak ditësh, e cila do të jetë në shërbim të atyre që janë prioritet i testimit.

Rekomandimet për distancën shoqërore po i respektojnë edhe korrespondentët e Shtëpisë së Bardhë të cilët nga e hëna janë më pak në numër. Secili reporter do të ketë ulësen e tij dhe një hapësirë boshe anash. Rekomandimet që njerëzit të mos mblidhen në grupe solli vendimin e rrjetit të kafeneve të Starbucks që njerëzit mund të marrin kafe me vete por jo të ulen në mjediset e tyre./VOA