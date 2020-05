SHBA kalon 100 mijë vdekje nga koronavirusi

Numri i personave të vdekur si pasojë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara ka tejkaluar shifrën 100,000, në më pak se katër muaj.

SHBA-ja njëherësh është kthyer në vendin e parë me më së shumti viktima, ndërkohë që 1.69 milion persona të infektuar me këtë virus në territorin amerikan, përbëjnë 30 për qind të shifrës globale të të prekurve me sëmundjen Covid-19, që shkakton koronavirusi.

Rasti i parë i infektimit ishte raportuar në Uashington më 21 janar.

Në gjithë botën deri më tani janë regjistruar 5.6 milionë persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 354,983 kanë vdekur, nga koha kur është raportuar për rastin e parë të infektimit në qytetin kinez, Vuhan në fund të vitit të kaluar.

Shifra e personave të vdekur nga koronavirusi në SHBA, konsiderohet të jetë e njëjtë me numrin e ushtarëve amerikanë që janë vrarë në Gadishullin Korean, Vietnam, Irak dhe Afganistan, përgjatë 44 vjetëve të përleshjeve.

Megjithatë, numri i të vdekurve në SHBA nga ky virus, në raport me numrin e përgjithshëm të banorëve, e rendit territorin amerikan në vendin e nëntë të shkallës së vdekshmërisë, ka raportuar Universiteti Johns Hopkins./tch