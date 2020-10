SHBA, 300 mijë viktima që nga fillimi i COVID-19

Një raport i ri qeveritar tregon se që kur filloi pandemia e koronavirusit (COVID-19), SHBA regjistroi 300 mijë vdekje, më shumë sesa zakonisht, transmeton Anadolu Agency (AA).

Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) kanë ndjekur sa vdekje janë raportuar dhe i kanë krahasuar ato me numrat e nxjerra në vitet e tjera. Zakonisht, midis fillimit të shkurtit dhe fundit të shtatorit, raportohen rreth 1.9 milionë vdekje. Këtë vit, kjo shifër ka arritur në afër 2.2 milionë, një rritje prej 14.5 për qind.

CDC thotë se koronavirusi merr pjesë me rreth dy të tretat e numrit të rritur të vdekjeve. Zyrtarët e CDC-së thonë se ka të ngjarë që virusi të jetë faktor edhe në shumë vdekje të tjera. Për shembull, dikush me simptoma të sulmit në zemër mund të ketë hezituar të shkojë në spital që ishte përplot me pacientë me COVID-19.

Segmenti më i madh i vdekjeve të stërzmadhuara, rreth 95 mijë, ishte tek personat e moshuar nga mosha 75 deri në 84 vjeç. Kjo përbën 21.5 për qind më shumë se në një vit normal. Por, rritja më e madhe relative, 26.5 për qind ishte tek personat e moshës prej 25 deri në 44 vjeç. Vdekjet tek personat më të rinj se 25 vjeç shënuan rënie të lehtë.

Vdekjet u regjistruan tek grupe të ndryshme racore dhe etnike, por rritja më e madhe prej 54 për qind u regjistrua midis hispanikëve amerikanë.