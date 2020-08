Sevilla kalon në 1/8-ën e finales së Ligës së Evropës

Sevilla ka mposhtur me lehtësi skuadrën e Romës.



Në letër pritej të ishte një ndeshje shumë më e vështirë, por Sevilla ka bërë gjithçka me lehtësi kundër Romës, duke triumfuar 2:0, shkruan lajmi.net.



Spanjollët kaluan në epërsi qysh në minutën e 22’ të takimit, kur Sergio Reguillon gjeti golin.



Një minutë para fundit të pjesës së parë, Youssef En-Nesyri tundi rrjetën e romakëve për herë të dytë.



Në 45 minutëshin e dytë, andaluzianët arritën të administrojnë mirë ndeshjen, duke mbajtur rezultatin 2:0 deri në fund.



Me këtë fitore, Sevilla kalon tashmë në 1/8-ën e finales së Ligës së Evropës, kurse Romës i mbetet të mendojë për sezonin e ri.