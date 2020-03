Serbia i mbyll vendkalimet kufitare me Kosovën

Tri vendkalime kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë janë mbyllur nga ana e Serbisë, pas një vendimi të presidentit Vuçiq. Nga dita e premte në ora 14:00, të paktën për 48 orë dhe tutje deri në një vendim tjetër janë mbyllur pikat kufitare me Kosovën, në Jarinje, Bërnjak dhe Merdare, nga ana e Serbisë.



Mediet lokale serbe në veri të Mitrovicës kanë marrë informacione për mbylljen e kufirit me Serbinë nëpërmes të qytetarëve, të cilët janë përpjekur që të premtën pas ores 14:00 ta kalojnë kufirin në Jarinje, Bërnjak dhe Merdare dhe të hyjnë në Kosovë, por që nuk kanë arritur, për shkak se siç kanë thenë ata i ashtuquajturi “vendkalimi kufitar i integruar” është mbyllur nga ana serbe.



Siç ka mësuar “Kossev”, MUP-i serb ka lëshuar urdhëresën të gjitha ekipeve policore në vendkalimet kufitare me Kosovën se që nga dita e premte në ora 14:00 janë mbyllur për të paktën 24, përkatësisht 48 orë e deri tutje në ndonjë vendim tjetër. Presidenti i Serbisë, Aleksndër Vuçiq, në kuadër të luftës kundër përhapjes së koronavirusit, ka urdhëruar mbylljen e të gjitha vendkalaimeve kufitare për hyrje të udhëtarëve, përveç për kamionë.



Eshtë ndërprerë edhe trafiku ndërurban, derisa Qeveria e Serbisë ka dërguar avionet për t’i marrë shtetasit e vetë që kanë mbetur nëpër aeroporte.



E në jug të Mitrovicë vazhdon zbatimi i masave të Qeverisë së Serbisë për parandalimin e virusit korona. Kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri, u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos lëvizin në rrugë, derisa janë mbyllur parqet dhe qytetarëve u është rekomanduar të rrinë brenda. Gjithashtu, kryetari i Mitrovicës ka mbyllur edhe hyrjen tek liqeni akumulues, si një masë tjetër parandaluese.