Samsung mund të jetë gati me telefonat e palosshëm

Gjiganti i Koresë së Jugut njoftoi se do të zbulojë smartfonin e tij të tretë të palosshëm në 1 shtator, Galaxy Z Fold 2.



Sajti jozyrtar i Samsung SamMobile raportoi të enjten se një telefon me numrin e modelit SM-F415 është në zhvillim e sipër, transmeton lajmi.net.



Emri nuk dihet ende por ‘F’ në numrin e modelit tregon se ka të ngjarë të jetë smartfoni i fundit në serinë Galaxy, duke ndjekur më pas Galaxy Z Flip (SM-F700) dhe Galaxy Z Fold 2 (SM- F916).



Çmimi i Galaxy Z Fold 2 nuk dihet ende.



Kjo është në linjë me telefonat e tjerë të palosshëm të lëshuar nga prodhuesit kryesorë të smartfonit, me Huawei Mate X.



Dihet pak për pajisjen SM-F415, megjithëse SamMobile pretendoi se do të jetë në dispozicion me mundësi të ruajtjes 64 GB dhe 128 GB.