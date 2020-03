Rritet edhe më shumë numri i të infektuarve me koronavirus në Serbi

Rritje e konsiderueshme e të infektuarve me koronavirus në Serbi.



Ministria e Shëndetësisë në Serbi ka bërë të ditur se është shënuar rritje në numrin e të infektuarve me koronavirus.



Aktualisht në Serbi me koronavirus janë infektuar 31 persona, raportojnë mediat serbe, transmeton lajmi.net.



Deri në ora 8 të mëngjesit të sotëm në Institutin Torlak janë testuar gjithsejtë 214 persona që janë konsideruar të dyshimtë me simptomat e koronavirusit.



Nga raportimi i fundit deri sot në ora 8 të mëngjesit janë testuar 29 persona prej të cilëve 7 kanë dalë pozitiv dhe 22 negativ.