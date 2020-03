Koronavirusi ka pushtuar mbarë botën ku çdo ditë shënohet një numër rekord vdekjesh. Në Shetet e Bashkuara të Amerikës numri i viktima ka shkuar në 2010.

CNN shkruan se ka një rritje drastike të numrit pasi të enjten numëroheshin vetëm 1000 viktima nga koronavirus.

Kujtojmë që ShBA është vendi me numrin më të lartë të rasteve me plot 117.688 raste me Covid-19. Për të ndaluar pëhapjen e virusit vdekjeprurës shumë shtete kanë urdhëruar qytetarët të qëndrojnë në shtëpi.