RMC zbulon se ku do të transferohet Messi vitin tjetër

Zërat e largimit të Lionel Messi nga Barcelona po shtohen.

Pas fitores së Paris Saint Germainit kundër Manchester United në Ligën e Kampionëve, braziliani Neymar theksoi se vitin tjetër do të luajnë në një skuadër.Të enjten, këtë e ka konfirmuar edhe gazetari i njohur francezo-italian, Daniel Riolo.

“Messi do të luaj te PSG vitin e ardhshëm. E them shumë seriozisht, ai do të transferohet te PSG” ka deklaruar Riolo.Argjentinasi nuk ka qenë i kënaqur së fundi me Barcelonën, sidomos me presidentin Jose Maria Bartomeu ndërsa verën e kaluar ishte shumë afër largimit nga katalunasit.