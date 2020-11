Rekord i zi në Maqedoninë e Veriut: 13 të vdekur dhe 1 mijë e 275 raste të reja me koronavirus

Kryeson Shkupi me 519, Tetova me 85, Kumanova me 70 dhe Gostivari me 55.

Instituti i Shëndetit Publik njofton se në 24 orët e fundit janë shëruar 502 persona, raporton Alsat-M.

Po ashtu në 24 orët e fundit kanë ndërruar jetë 13 pacientë, viktima më e re një 31-vjeçar nga Struga.