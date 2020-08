Reagon Vuçiq: Kosovën s’e trajtojmë si të pavarur as në Uashington e as në Bruksel

Nga Beogradi kanë ardhur reagimet e para pas caktimit të takimit më 2 shtator në Shtëpinë e Bardhë në Uashington mes Kosovës dhe Serbisë.



Presidenti serb, Aleksander Vuçiq konfirmoi se shteti i tij do të marrë pjesë në këtë takim, dhe se sipas tij Serbia nuk është në pozitë që t’i refuzojë negociatatat, shkruan lajmi.net.



Ai shtoi se temat e diskutimit në këtë takim ndërlidhen me ekonominë, çështje kjo sipas tij shumë e rëndësishme për Serbinë.



Sidoqoftë, siç u shpreh Vuçiq, Serbia nuk do ta trajtojë Kosovën si shtet të pavarur, as në SHBA, e as në BE.



“Kosovarët viinë në negociata për arsye të ndryshme. E para është që ata ta prezantojnë veten si shtet i pavarur. Ne nuk do t’i trajtojmë ashtu, as në Uashington, e as në Bruksel”, tha Vuçiq në TV Pink.



Siç shtoi tutje Vuçiq, Serbia është në pozicion të vështirë sepse për SHBA-në, dhe për shumicën e shteteve të BE-së, Kosova është shtet i pavarur.



Ndryshe, emisari special i SHBA-ve për dialogun mes Kosovës e Serbisë, Richard Grenell njoftoi sot se liderët e këtyre dy shteteve do të takohen më 2 shtator në Shtëpinë e Bardhë.