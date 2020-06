Rasti i aktivistit të VV-së, nisin hetimet për mbrojtjen e afërt të Presidentit

Prokuroria e Shtetit dhe Inspektorati Policor i Kosovës kanë bërë të ditur se janë duke trajtuar incidentin në lidhje me veprimet e oficerëve të mbrojtjes së afërt të Presidentit të Kosovës.

“Si Prokuroria ashtu edhe Inspektorati Policor trajtojnë shumë seriozisht çdo pretendim të sjelljes së kundërligjshme dhe do të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme hetimore”, thuhet në njoftim, shkruan lajmi.net.

Po ashtu, Prokuroria e Shtetit dhe IPK-ja u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që mund të posedojnë informacione shtesë lidhur me këtë rast t’i përcjellin të njëjtat duke siguruar konfidencë të plotë me rastin e trajtimit të tyre dhe duke siguruar publikun që do të vazhdohet me hetimin e këtij rasti me gjithë seriozitetin që e meriton.

Veron Hasani ka hapur rast penal ndaj truprojave të presidentit Hashim Thaçi, pasi këta të fundit e ndaluan të hynte në oborrin e Kuvendit ku po mbahej një konferencë për media.

Në orët e vona të mbrëmjes avokati Tomë Gashi, ka bërë të ditur se Veron Hasani ka hapur rast penal ndaj truprojave të Thaçit.

Ai ka thënë se klienti i tij ka pësuar dhunë si pasojë e sulmit të truprojave.

Veron Hasani nga ana e tij ka thënë se nuk ka pasur për qëllim që ta sulmojë presidentin Thaçi, por vetëm e ka quajtur me termin ‘hajn’ , pas së cilës sipas tij, i janë vënë truprojat.

Ndryshe, Veron Hasani kishte quajtur presidentin Thaçi ‘hajn’ derisa po përpiqej të hynte në oborrin e Kuvendit, pas së cilës edhe është shoqëruar nga policia, por ndaj tij, sipas avokatit Tomë Gashi nuk është hapur rast.