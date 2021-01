Rastet me COVID-19 në mbarë botën rriten në mbi 90 milionë

Numri i të prekurve nga koronavirusi i ri (COVID-19) në mbarë botën ka arritur në mbi 90 milionë, transmeton Anadolu Agency (AA)

Sipas faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me pandeminë, deri më tani në mbarë botën janë regjistruar 90.086.549 raste me COVID-19, i cili për herë të parë u shfaq në Wuhan të Kinës dhe më pas u përhap në gjithë botën.

Numri më i madh i të infektuarve është regjistruar në SHBA, me gjithsej 22.699.938 raste deri më tani.

Ky vend ndiqet nga India me 10.451.346 raste, Brazili me 8.075.998, Rusia 3.379.103, Britania me 3.017.409, Franca 2.767.312, Turqia me 2.317.118, Italia me 2.257.866, Spanja me 2.050.360, Gjermania me 1.914.335, Kolumbia 1.771.363, Argjentina 1.714.409, Meksika 1.524.036, Polonia me 1.376.389, Irani me 1.280.438, Afrika e Jugut me 1.214.176, Ukraina me 1.110.015 dhe Peruja me 1.032.275 raste.

Në mbarë botën, deri më tani për shkak të COVID-19 kanë humbur jetën 1.934.939 njerëz, kurse 64.469.156 persona janë shëruar duke e mposhtur virusin.