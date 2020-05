Rama: Brenda këtij muaji do hapet kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës

Kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës pritet të hapet brenda muajit maj.



Kështu deklaroi Edi Rama në një intervistë në Opinion, duke theksuar se për të hapur kufirin nuk ka nevojë të merret vesh me asnjë.



“Ne do marrim vendimin dhe do hapim kufirin. Këtë gjë do ta bëjmë brenda muajit maj, nuk di t’ju them datën, por brenda majit do hapet kufiri dhe ju mund të vini”, u shpreh Rama.