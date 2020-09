Rakitic ri-transferohet te Sevilla

Sevilla ka ri-transferuar mesfushorin kroat Ivan Rakitic nga Barcelona me një kontratë dy-vjeçare.



Klubi andaluzian ka konfirmuar se ata kanë arritur një marrëveshje me Barcën të martën e cila do të shohë 32-vjeçarin të kthehet në ‘Ramon Sanchez-Pizjuan’ përpara sezonit të ri.



Sevilla do t’i paguajë klubit katalanas 1.5 milion euro + 9 milionë të tjera si bonuse.



Mesfushori kroat u largua drejt Barcelonës në verën e vitit 2014, dhe pati relativisht aventurë të mirë, duke fituar pothuajse të gjithë trofetë e mundshëm.



Rakitic ka bërë një përpjekje të rëndësishme ekonomike për t’u kthyer në Sevilla, duke përmbushur gjithashtu dëshirën e gruas së tij, Sevillian Raquel Mauri.