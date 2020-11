Rakiq e quan vandalizëm djegien e banerit “Liria ka Emër”: Si zëvendëskryeministër s’do ta lejoja

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Pushtetit Lokal në Qeverinë e Kosovës, Goran Rakiq, ka thënë se përfaqësues i Qeverisë, nuk do të lejonte djegien e billbordit ”Liria ka Emër”, që ka ndodhur në Graçanicë.

Ai e ka quajtur këtë vandalizëm.Këto komente ai ka bërë gjatë raportimit në Komisionin për Qeverisje Lokale dhe Medie, kur është pyetur nga Arbëresha Kryeziu e Vetëvendosjes.

Ajo pyeti nëse një veprim i tillë është bërë me urdhër të Beogradit.Por Rakiq, tha se nuk ka informacione për një gjë të tillë, dhe si përfaqësues i Listës Serbe do t’i japë përgjigje Kryeziut nëse shkon në zyrën e tij.

“Kam ndjenjën, që ju kini ndjenjën se ju po më parashtronin pyetje jashtë rendit të ditës. Unë për herë të parë po e dëgjoj këtë dhe kjo nuk është pyetje për mua dhe unë si zëvendëskryeministër nuk do të lejoja një vandalizëm të atillë. Nëse dëshironi pyetje për këtë, si përfaqësues i Listës Serbe do të ju them kur të vini në zyrën time”, tha ai.