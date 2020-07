Raka për rritjen e numrit të rasteve me COVID -19: Kemi dështuar për shumë arsye, nëse s’i zbatojmë masat s’ka kush që e ndalë

Mikrobiologu Lul Raka, ka folur për numrin e madh të rasteve pozitive me COVID-19.



Raka tha se një pjesë të madhe të fajit për përhapjen e virusit e kanë edhe qytetarët të cilët nuk po i respektojnë masat



Raka tha se nëse nuk zbatohen masat nga ana e qytetarëve, numri i rasteve do të rritet edhe më shumë.



“Nëse nuk zbatohen masat s’ka kush që e ndalë. Kemi dështuar për shumë arsye, secili e ka pjesën e vet të përgjegjësisë. Është problematike me njerëz që e konsiderojnë rrenë dhe nuk zbatojnë kurrfarë mase mbrojtëse. Të rinjtë që rrinë nëpër kafiteri, e marrin virusin aty dhe e çojnë në shtëpi te pleqtë. Nëse vazhdojmë qysh e kemi pasur qe një muaj, pa kurrfarë mase mbrojtëse nga popullata, pa mbikëqyrje nga shteti, do të rriten numrat”, ka thënë Raka.



Ai ka shtuar se nëse nuk respektohen masat, do të rritet numri i të infektuarve e automatikisht edhe numri i të hospitalizuarve dhe të vdekurve.



“Rritja e numrave e rrit numrin e të hospitalizuarve dhe vdekjeve. Imuniteti i tufës nuk bëhet, sepse të vdesin me dhjetëra e mijëra në fund, nuk bën të themi hajde po dalim të infektohemi krejt. Asnjë shtet nuk e zbaton këtë”, ka thënë Raka.



Përveç mosrespektimit të masave nga qytetarët, Raka thotë se po mungon edhe mbikëqyrja nga ana e institucioneve.



“Faktori kryesor është moszbatimi i masave dhe mungesa e mbikëqyrjes. Nëse njerëzit thonë se është rrenë. Çdo institucion dhe njeri që nuk i zbaton udhëzimet le të dënohet. Ka edhe në institucione dhe vetëshërbime, të këqyrin kur je me maskë si astronaut”, deklaroi Raka në T7.



Raka ka shtuar se edhe në institucionet fetare duhet të ketë kujdes më të shtuar.



“Nëpër xhami ka shumë grumbullim, personat mbi 65 vjeç me sëmundje kronike, mos të shkojnë në xhamia le të falen në shtëpi, e njëjta vlen edhe për kishat”, ka deklaruar Raka.



Raka ka folur edhe për fazën e tretë të lirimit të masave, ku ka shtuar se në këtë fazë është dashur të ketë kujdes më të madh.



“Lirimi i masave është planifikuar gradual, me fazën e tretë të lirimit të masave është dashur të ketë kontroll. Njerëzit janë duke e përhapë. Lehtë është, e dënon edhe subjektin afarist edhe qytetarin. Numrat nuk zbresin vetë. Pa e kuptua që 200 veta nuk mund të rrijnë në kafiteri, krejt të rinj, që e kalojnë shumë lehtë, por ata shkojnë në shtëpi dhe e bartin”, ka thënë Raka.



Ai ka komentuar edhe numrin vdekjeve në Infektivë si pasojë e koronavirusit.



Raka tha se këto janë shifra të pritshme.



“I pritshëm ky numër, mund të jetë edhe më i madh nëse vazhdojmë kështu. Infeksioni vazhdon të përhapet, sa më i madh numri i të infektuarve, më i madh numri i të shtrirëve në spital”, ka deklaruar Raka.



Ndërkaq lidhur me testimet, Raka tha se duhet të testohen personat me simptoma, ata me sëmundje kronike dhe punonjësit shëndetësorë.



“Prioritet kanë personat me simptoma, të sëmurët kronikë dhe punonjësit shëndetësorë. Nuk ka mundësi të testohen të gjithë. Një prej alternativave për rritjen e numrit të testimeve është të mundësohen testimet në sektorin privat”, tha Raka.