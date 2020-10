Ragmi Mustafa: Çështja e Luginës duhet të përfshihet në dialog, është gabim nëse kjo s’ndodhë

Shqiptarët e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës nuk kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre historike për bashkim me Republikën e Kosovës.

Është Ragmi Mustafa, Kryetar i Këshillit Kombëtar në Luginë të Preshevës, i cili ka thënë se çështja e tyre duhet të përfshihet në negociatat në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë.

“Është qasje e gabuar kur mendohet se duhet të intervenohet vetëm në Kosovë në kuadër të dialogut, përfshirë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, serbët dhe të mos diskutohet për shqiptarët e Luginës.Kjo është qasje e kufizuar. Dialogu duhet të shkojë përtej kufijve dhe të diskutohet edhe për rregullimin administrativ, të pagjeturit… për kufijtë. Konsideroj se është e njëanshme nëse merret parasysh vetëm çështja brenda Kosovës dhe jo edhe në Serbi – në Luginë të Preshevës”, është shprehur ai në Sytë 7.

Ai ka theksuar se paqja afatgjatë mund të arrihet vetëm duke trajtuat edhe çështjen e Luginës së Preshevës në kuadër të dialogut.

“Besoj në bashkimin e Luginës me. Nuk mund të shkëputet në mënyrë eklatante se “vdiq kjo ide, vdiq ajo ide. Bashkimi është ëndërr, dëshirë e kamotshme që e kemi trashëguar brez pas brezi. A është ky moment se kjo do të ndodh nuk e di. Por do të vijë një kohë kur shqiptarët e Luginës do të jenë pjesë e Kosovës”, tha ai.