QKUK, rreth 500 shtretër dhe 142 respiratorë për rastet me COVID-19

Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) aktualisht ka rreth 500 shtretër në dispozicion, me mundësi dyfishimi sipas nevojës, për menaxhimin klinik të rasteve me COVID-19,konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë.

Sipas tyre, pas shpalljes së gjendjes emergjente shëndetësore në Kosovë, një numër klinikash në QKUK, janë shndërruar në klinikë ku trajtohen vetëm rastet me koronavirus.

Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë për Radion Evropa e Lirë që vetëm Klinika Infektive i ka 125 shtretër, një repart izolimi me 40 shtretër, të lidhur me oksigjenim qendror dhe një dhomë të mjekimit intensiv me 6 shtretër.

“Por, pas shfaqjes së rasteve me COVID-19, e tërë Klinika Infektive është shndërruar në klinikë ku trajtohen vetëm rastet me COVID-19 dhe është mobilizuar edhe një numër më i madh i respiratorëve, por që deri tash, nuk ka pasur nevojë të përdoren. Gjithashtu, në funksion të menaxhimit klinik të rasteve me COVID-19 në dispozicion janë vënë edhe të gjithë shtretërit e Klinikës së Pulmologjisë, Klinikës së Dermatovenerologjisë, Klinikës së Imunologjisë dhe objekti i ri i Mjekësisë Sportive, që ka kapacitet prej 100 shtretërish dhe të lidhur me oksigjen qendror”, tha Hoti.