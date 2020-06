Qeveria e Kosoves, PAN-Hoti pushtohet me serbe, kurse ne Qeverine e Serbise asnje shqiptar nga Presheva?!

Shkruan Nefail MALIQI

“Qeveria Hoti” pushtohet me serbe me nje zv.krymenister dhe dy ministri, kurse ne Qeverine serbe asnje minister shqiptar, asnje nenpunes shqiptar nga Presheva?! Kjo politike apo loje e Qeverise se Beogradit dhe Prishtines duke harruar dhe injoruar kerkesat legjitime te shqiptareve te Lugines se Presheves jane me shume se diskriminuese, jane raciste!

Pamvaresisht se kryeministri i Kosoves Avdullah Hoti qe riktheu PAN-in e kriminalizuar ne krye te shtetit te Kosovës, sikur edhe ata ne Beograd nga qeveria serbe, qe po flasin per reciprocitet mes serbve te Kosovës (Veriut) dhe shqiptaret ne Serbi (Luginene Presheves), kjo gje jo qe nuk po rrespektohet por eshte shume larg realitetit. Ne fakt ne Parlementin serb eshte vetetem nje deputet shqiptar, qe nuk qel pranvera apo nje lule, apo cfare mund te beje nje lule ne mesin e 300 hithave tjere?!

Qeveritaret ne Beograd thone se “problemi i shqiptareve ne Serbine Jugore nuk eshte i ngjajshem me ate te serbeve ne Veriun e Kosovës”. Duket ky konstatim eshte mese i drejte, qe realieti ne terren e jusitfikon, sepse shqiptaret ne Serbi jo vetem se jane dyfishe me shume se serbet ne Kosovë, por edhe nga nje fakt se shqiptaret ne Luginen e Presheve jane te diskriminuar, kurse serbet ne Kosovë jane te avancuar me te drejtat e tyre, madje edhe te priveligjuar.

Vec kesaj serbet e Kosoves edhe pse nuk kane Referendum trajothen em mire qevrite e Ksoves qe 20 vite, te cilet marrin paga sa nga sheti i Kosove spo aq edhe nga shteti ame i Serbisë. Kurse shqiptaret e Lugines se Presheves kane Referednumin 1-2 mars 1992 per autonomi apo ribashkim me Kosovën injorohen sa nga Beogradi po aq edhe nga Prishtina. Te vetmen mbeshtetje shqiptaret e Lugines se Presheves e kane pasur nga Qeveria e Albin Kurtin e cila dhuroi gjysem milion per ta.

Shpesh kemi degjuar lideret dhe qeveritaret e Kosoves se “Beogradi nuk ka te drejte te kerkoj serbeve ne Kosove, at qe nuk ju jep shqiptareve ne Serbi”. Qe ne fakt po ndodhe sot e kunderta Qeveria Hoti ju jep te gjitha te drejtat serbeve duke i inkuadruar ata ne qeveri, me nje zv.kryeminister (Goran Rakic) dhe me dy ministrti si dhe dy funksionar te lare ne shtetin e Kosoves, njeri gjyqtare i kushetuese me nje dolsje te dyshuar rkiminaliteti (i kerkuar nga Interpoli per krime dhe i involvuar ne grupe mafioze) si dhe zyrtari tjeter serbe nga BIA ne zyren e presidentit Thaci?!..

Den tash cdo qytetar i Kosoves, madje edhe te huajt, nderkombëtaret do te pyesnin qou vadis Kosovë?!..Qeveria e Kosoves alias PAN-Hoti pushtohet me serbe, kurse ne Qeverine serbe asnje shqiptar nga Presheva?! Kjo Qeveri pa zgjedhje qe ka zhgenjyer jo vetem nga shqiptaret por edhe nderkombetaret ka per synim ta beje te veten te nenshkruaj nje marreveshe te nxituar (si thone, me ja qit pluhnin sa me shpejte) qe do tza ndante Kosoven dhe Luginen e Presheves, marreveshje kjo e cila do te destabilizoj rajonin, ne rend te pare 10 milion shqiptare ne ballkan te cilet do te kundershtojne te japin toka fale Serbise e cila ashtu keshtu ka tkurrur tokat e shqiptareve gjate shekujve konform projekteve serbemedha antishqiptare nga Grashanini deri tek kyerkaspai i rasdhes Miloshevic dhe miloshevicxet e medhenje dhe te vegjel ne Beograd dhe Prishtinë.

Qeveria dhe presidenti serb Aleksander Vucic cka ju ka prmetuar serbeve te Ksoves edehe ju jane realizuar. Veq kesaj edhe Qeveria e Kosoves, kjo e sotmja e Avdullah Hoti cfare ju eshte premtuar serbeve te Kosove ju jane realizuar duke inkuadruar ata ne insitucionet e Kosovës qofte me vende te rezervuara ne Parlament apo ne Qeveri?!

Serb ia jo vertem se ju ka lene mundesi japsire te inkuadrohet shiptaret e Luigine sse Presheves ne insitucionet e Qeverisë serbe, por ju ka marur edhe ato insititucone qe ju takojne ne Lugine e Presheves duke i ybyllur apo duke i transferuar (sikur gjakatat) apo reduktuar financat (ne KKSH) nga an e Qeverise serbe, qe ne fakt ato mbeshtetje ekonmke jane te BE-së me rekomandimet e Strasburgut (KE) dedikuar minoriteteve te cilat mjete kalojne permes Beogradit!..

Kurse kerkesat e shqiptareve te Lugines se Presheves nuk jane realizuar asnjehere, por edhe jane injoruar nga qeverite e Kosovës keto 20 vitete fundit, kurse Beogradi hiq e me hiq nuk jane marrur parasysh! Bile si nga nga Beogradi po aq edhe nga Prishtina jane injoruar kersat e fundit e shqiptareve te Lugines se Presheves për te qene pjese e procesit te dialogut ne Bruksel.

Kosova, eshte dashur te bej nje gjest pozitiv per shqiptaret e diskriminuar, te lene pas dore ne Lugine, se paku per hire asaj qe luftuan dhe vdiqen per pamvaresine e Kosovës apo per hire te asaj lideret e saj po bejne fushate me Lugine e Presheves ne cdo kater vite, sa here bien e sa here qohen qeverite kosovare. Kurse politikajt e Kosoves nga deputetet deri tek presidenti, Presheven e perdoren si karte (monedhe) sa here ju vyen per interesat e tyre personale dhe karrieriste.

Injorimi i Preshevës nga Beogradi e Prishtina në procesin e dialogut ne Bruksel, bashkon shqiptaret e Luginës. Lideret mobilizohen, kerkojne reciprocitet ose ribashkim me Kosovën, siq u tha ne Kuvendine fundit te kehslltarev te tri komanave ne Luginen e Preshevës. Ky qendrim ju tha para nje jave ne Prishtine nga nje takim sekret te presidentit kosovar Hashim Thacit me perfaqesues nga Presheva.

Serbia nese pretendon te jete nje dite anetare