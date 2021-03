“Qëlluan me armë zjarri”, forcat e sigurisë në Minamar përplasen me protestuesit.

Demonstratat paralizojnë jetën në shtetin aziatik

Në Mianmar, forcat e sigurisë qëlluan me armë dhe kryen bastisje gjatë natës në qytetin kryesor Rangun, pas shpërndarjes së protestave të fundit kundër grushtit të shtetit me gaz lotsjellës dhe me mjete të tjera.

Mianmari, një vend i Azisë Juglindore, është zhytur në trazira që nga 1 shkurti, kur ushtria përmbysi dhe arrestoi udhëheqësen e zgjedhur Aung San Suu Kyi. Protestat dhe grevat e përditshme kanë paralizuar jetën ekonomike dhe administratën.

Më shumë se 50 protestues janë vrarë që nga grushti i shtetit, sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 38 vetëm të mërkurën. Protestuesit kërkojnë lirimin e zonjës Suu Kyi dhe respektimin e zgjedhjeve të nëntorit, të cilat partia e saj i fitoi bindshëm, por që ushtria i refuzoi.

Ushtria thotë se është treguar e përmbajtur ndaj protestues, por ka deklaruar se nuk do t’i lejojë ata të kërcënojnë stabilitetin. Natën vonë, banorët thanë se ushtarët dhe policia u zhvendosën në disa lagje të Rangunit, duke qëlluar me armë zjarri.

Ata arrestuan të paktën tre persona në lagjen Kyauktada, thanë banorët e atjeshëm. Mbi 1 500 njerëz janë arrestuar pas vendosjes së juntës, sipas Shoqatës së Ndihmës për të Burgosurit Politikë.

Autoritetet thanë të shtunën se kishin zhvarrosur trupin e 19-vjeçares Kyal Sin, e cila është bërë një simbol i lëvizjes protestuese. Ajo u qëllua për vdekje në qytetin Mandalay të mërkurën me një bluzë ku shkruhej “Gjithçka do të bëhet mirë”.

Televizioni MRTV i kontrolluar nga shteti tha se një hetim tregoi se ajo nuk mund të ishte vrarë nga policia sepse në kokë iu gjet një lloj i ndryshëm plumbi dhe se ishte qëlluar nga prapa, ndërsa policia ishte përpara.

Fotografitë e asaj dite tregonin se koka e saj ishte kthyer në anën e kundërt të forcave të sigurisë disa çaste para se të vritej. Kundërshtarët e grushtit të shtetit akuzuan autoritetet se po përpiqenshin të fshihnin faktet.

Vrasjet kanë shkaktuar zemërim në Perëndim dhe janë dënuar gjithashtu nga shumica e demokracive në Azi. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera perëndimore kanë vendosur sanksione të kufizuara ndaj juntës.

Kina, ndërkohë, ka thënë se përparësia duhet të jetë stabiliteti dhe se vendet e tjera nuk duhet të ndërhyjnë. Ushtria ka thënë se do të mbajë zgjedhje demokratike në një datë të paspecifikuar.