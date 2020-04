Sipas medieve në Itali, Inter ka arritur marrëveshje për transferimin e parë gjatë verës.

Oliver Giroud së bashku me Romelu Lukakun do të udhëheqin sulmin e Interit në sezonin e ardhshëm.

Lojtari i Chelsea ka arritur marrëveshje me Interin për nënshkrimin e një kontratë me page vjetore prej 5 milionë euro.

Giroud transferohet te Inter si lojtar i lirë, që është një tjetër avantazh për Interin.

Kontrata e Giroud me Inter do të jetë për dy sezone, me mundësi vazhdimi.