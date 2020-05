Në fundjavë futbolli evropian rikthehet pas një pauze të gjatë për shkak të koronavirusit.

Bundesliga do të jetë gara e parë që do të rifilloj me javën e 26-të dhe tashmë dihet edhe ora se kur do të zhvillohen ndeshjet.

Gjashtë ndeshje zhvillohen të shtunën, dy të dielën dhe Werderi iMilot Rashicës do të luaj të hënën.

Më poshtë është kalendari i javës së 26-të të Bundesligës.