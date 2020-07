Pronari e shet aksidentalisht BMW-në për një euro

Ai bëri një gabim, një gabim shumë të shtrenjtë.



Gjithnjë e më shumë njerëz që nuk shesin makinat e tyre në treg, por provojnë fatin e tyre në faqet e specializuara si eBay për shitjen e makinave. Dhe një gjerman u kujtua për një përpjekje të tillë.



Siç shkruan Automobilwoche, pronari pa emër i BMW-së vendosi të përdorë eBay për të shitur makinën e tij. Sidoqoftë, një gabim i tij dhe bëri që makina të ofrohet në ankand me një çmim fillestar prej 1 eurosh. Shumë shpejt u gjet një blerës i cili e bleu makinën për një euro të vetme.



Shitësi e vuri re gabimin shumë vonë dhe makina u shit vërtet.



Ai bëri apel dhe çështja përfundoi në një gjykatë në Frankfurt. Pasi shqyrtoi argumentet e të dy palëve, gjykata vendosi në favor të shitësit sepse shitësi theksoi se ai priste që makina të shitej me një çmim më të lartë se ai i përmendur. Blerësi ishte i pakënaqur me vendimin, por nuk zgjodhi të apelonte.



Prandaj, nëse vendosni të përdorni platforma të tilla për shitje të makinave, sigurohuni që të kontrolloni se çfarë keni shënuar në reklamë.