Prishtina, qyteti i parë me mbi 1 mijë raste me COVID-19

Prishtina është bërë qyteti i parë në vend që ka tejkaluar shifrën e mbi 1000 të infektuarve me sëmundjen COVID-19.



Pas rasteve pozitive të 24 orëve të fundit, kryeqyteti tashmë numëron 1075 raste aktive, ndërsa ka edhe 9 vdekje.



Qyteti i dytë me më së shumti të prekur është Vushtrria me 385 raste pozitive, pastaj Prizreni 346 dhe Ferizaj me 268 raste.



Në këto top katër komunat me më së shumti raste tashmë me vendim qeveritar është rikthyer edhe kufizimi i lëvizjes për qytetarë nga ora 21:00 deri në ora 05:00.



Në të njëjtin orarë është ndaluar edhe veprimtaria e gastronomive në të gjithë vendin.