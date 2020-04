Presidenti deponon kallëzim penal kundër Agim Bahtirit për deklaratën “kërcënuese të vëllavrasjes”

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, ka deponuar Kallëzim Penal në Prokurorinë e Shtetit kundër Kryetarit të Komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtirit. Ky Kallëzim Penal ndërlidhet me deklaratën e Agim Bahtirit, e cila nga ana e presidentit Thaçi është cilësuar si sulm kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, dhunë ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës dhe nxitje e përçarjes dhe mos durimit.

Më datën 30 mars 2020, Agim Bahtiri i Lëvizjes Vetëvendosje kishte deklaruar se nuk do ta lëshojnë Qeverinë pa zgjedhje, duke përmendur edhe vëllavrasjen.

“Qeveria e re do të bëhet kur bëhen zgjedhjet dhe do t’ia kallxojmë secilit vendit. Qeveri të re nuk ka prej 6 tetorit deri në zgjedhje, mos hini në një konflikt vëllavrasje, sepse ne nuk e kemi ndërmend me lëshu me na vjedh dikush pushtetin, qytetarët na kanë dhanë deri të na japin prapë do të jemi aty. Unë po i frikësohem asaj, sepse populli është shumë i revoltuar. I bëjë thirrje presidentit që të ketë kujdes në këtë drejtim dhe t’i shpallë zgjedhjet…”, kishte deklaruar Bahtiri.

Me këtë deklaratë publike, sipas Kallëzimit Penal që mësohet se ka bërë presidenti Thaçi, të cilin e ka konfirmuar edhe zyra e tij, z. Agim Bahtiri ka bërë deklarime që shkojnë në dëm të vendit, të progresit dhe pavarësisë së Kosovës.

Këto deklarimet publike të Agim Bahtirit janë cilësuar si të bëra për frikësimin e opinionit kosovar dhe si kërcënim direkt për Presidentin e Republikës së Kosovës.

Me kanosje të dhunës nga ky zyrtar i lartë i Vetëvendosjes, i cili është edhe kryetar komune, sipas Kallëzimit Penal, Bahtiri ka tentuar që të ndryshojë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, të përmbysë institucionet më të larta të Republikës së Kosovës, të pengojë Presidentin e Republikës së Kosovës në ushtrimin e detyrave zyrtare dhe të detyrojë në moskryerjen e veprimeve nga fushëveprimi i detyrave të tij.

Këto vepra penale janë të përcaktuara edhe në Nenin 114 dhe Nenin 121 të Kodit Penal nr. 06/L-074 të Republikës së Kosovës.

Po ashtu, sipas Kallëzimit Penal, me atë deklaratë, duke keqpërdorur pozitën e tij të Kryetarit të Komunës, Bahtiri ka nxitur përçarje dhe mos durim, si dhe ka përhapur publikisht urrejtje, vepër penale e përcaktuar edhe në Nenin 141 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Presidenti i Republikës së Kosovës, në Kallëzimin Penal të tij, ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse që në pajtim me legjislacionin në fuqi t’i ndërmarrin veprimet përkatëse.