Prej sot, në secilën komunë hyjnë në fuqi masat e ndalim-qarkullimit

Ministri i Shëndetësisë në detyrë Arben Vitia thotë se aktualisht Kosova ka një situatë të kontrolluar sa i përket Covid-19. Por sipas tij, një pakujdesi e vogël mund të kushtojë me humbje të mëdha të jetëve.

Në këtë mënyrë, ai tha se në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë marrë vendim për vazhdimin e kufizimit të lëvizjes në vend.

“Gjatë ditëve të fundit kemi pasur rritje të numrit të të infektuarve dhe IKSHPK ka sjell rekomandimet me kërkesën për masa më rigoroze”, tha Vitia.

“Prej mbrëmë në mesnatë për secilën komunë hyjnë në fuqi masat e kufizimit të lëvizjes”, tha ai.

Sipas Ministrit në detyrë në ditët në vijim do të jepen detaje lidhur me kufizimin e lëvizjes.

“Nga sonte në secilën komunë hyjnë në fuqi masat për ndalim-qarkullim, ato që kanë qenë deri sot. Ju njoftoj se këto masa që do t’i vazhdojmë do të jenë në fuqi deri në vendimin e radhës. Masat tjera do të bëhen publike dhe do të hyjnë në fuqi brenda 2 ose 3 dite”, shtoi ai.

Ai tha se Kosova po hyn në javët kur pritet që Covid-19 të shënojë pikun.