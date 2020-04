Policia e Kosovës i ka ndaluar 28 persona për mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë gjatë 24 orëve të fundit.

Sipas raportit të policisë prin qyteti i Prizrenit me 15 persona të ndaluar, pastaj Prishtina me tetë, Gjilani me katër, kurse një person është ndaluar në Ferizaj.