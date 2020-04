Pite me arra, mollë dhe kanellë

Pitja e shijshme me arra është ajo që pikërisht ju duhet sot



Përbërësit:



– 450 g miell;

– 250 ml ujë të vakët;

– kripë.



Për fill:



– 4 mollë;

– 150 g arra të bluara;

– vaj;

– kanellë;

– sheqer;

– sheqer vaniljeje.





Përgatitja:



Ngjishni brumë të lëmuar nga mielli, uji dhe kripa, përhapeni pak me okllai, lyeni me vaj dhe lëreni në tavolinë të pushojë rreth 10 – 15 minuta.



Përhapeni dhe hidhjani arrat dhe mollët. Hiqjani skajet dhe mbështillni deri në gjysmë të tavolinës.



Edhe pjesën tjetër me ndihmën e sofrabezit mbështilleni dhe priteni përgjysmë me thikë.



Në një tepsi të madhe të rrumkuzhinbullakët e të lyer me vaj radhiteni në rrathë. Lyeni mirë me vaj nga të gjitha anët dhe piqeni në 200 gradë Celsius rreth 30 – 40 minuta.



Mbulojeni me leckë që të zbutet dhe qitni sipër sheqer vaniljeje dhe sheqer pluhur.



Ju bëftë mirë!